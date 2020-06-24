ترمب: عار ألا يفعل الكونغرس شيئاً بشأن إحراق العلم الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه من العار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون العلم الأميركي.

It is ashame that Congress doesn’t do something about the lowlifes that burn the American Flag. It should be stopped, and now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

وطالب الرئيس الأميركي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الكونغرس بأن يتحرك فوراً لوقف جريمة إحراق العلم الأميركي.

وقبلها بقليل غرّد ترمب معلنا أن السيناتور تيم سكوت وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيطرحون غداً مشروع قانون وصفه بـ"العظيم" للتصويت وهو "قانون العدالة".

Tomorrow @SenatorTimScott and the Senate Republicans have a Great Bill, the #JUSTICEAct, up for a vote. Will be great for both people of color and police - in fact, has major police support. Rebuilding trust and keeping communities safe! Hope to sign it into law ASAP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

وقال ترمب إن القانون عظيم للأشخاص "ذوي اللون" والشرطة، مؤكداً أنه سيعيد بناء الثقة ويحافظ على المجتمعات آمنة. وأعرب ترمب عن أمله في إقرار المشروع وتحويله لقانون في أسرع وقت ممكن.

الرئيس الأميركي كان أعلن عن عزمه إصدار أمر تنفيذي لحماية المعالم التاريخية في البلاد، وذلك بعدما حطم محتجون تماثيل لشخصيات تاريخية في ولايات عدة، أبرزها كان تمثال المستكشِف كريستوفر كولومبوس، وتمثال الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن.

وكان ترمب حذر، الثلاثاء، من أن جرائم تخريب التماثيل والرموز الوطنية عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى. وتوجه للمخربين بالقول: "احذروا!" وذلك من خلال تغريدة على "تويتر".

وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأميركي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها وإحراقها.