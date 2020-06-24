ترمب يشيد بالجدار مع المكسيك: أوقف كورونا وأوقف كل شيء

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، من أريزونا بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية خصوصا في مواجهة كوفيد-19.

وشرح ترمب خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما لمناسبة الانتهاء من بناء 200 ميل من الجدار (322 كلم)، "إنه أقوى جدار موجود في العالم. يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق".

وشدد على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنه أثبت أيضًا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا "لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء".

وأضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي. وقال "لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، الاثنين، أن ترمب سيتوجّه الثلاثاء إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

والرئيس الجمهوري الطامح للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر يسعى إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما تضاءل بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة (جائحة كوفيد-19، أزمة البطالة، حركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية... ).

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن ترمب سيبحث مع مسؤولين محليين في موضوع "أمن الحدود"، وسيتفقد الجدار.

وجعل الملياردير الجمهوري من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد مداميك عهده بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك والبالغ طولها 3200 كيلومتر.

وفي البداية وعد ترمب بأن تدفع المكسيك كلفة ثمن بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في ذلك، كما فشل في إقناع الكونغرس برصد الأموال المطلوبة للجدار، فطلب من البنتاغون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.