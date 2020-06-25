عود على بدء.. بومبيو يكرر "بكين مسؤولة عن تفشي الفيروس"

عادت الولايات المتحدة الخميس، إلى تجديد الاتهامات للصين بمسؤوليتها عن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 9 ملايين إنسان حول العالم.

وانتقد وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال مؤتمر بروكسيل الذي جمع دول الاتحاد الأوروبي، بشدة السلطات الصينية وسط تصاعد الأزمة بين واشنطن وبكين، قائلا: "يجب مواجهة التحديات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني".

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حوار حول الصين

كما أضاف أن الحزب الحاكم في الصين غطى على تفشي الفيروس المستجد منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط البلاد.

إلى ذلك، اعتبر الوزير الأميركي أن هناك يقظة في جانبي حلف الأطلسي إزاء التحديات التي تمثلها الصين.

وعلى الرغم من التصعيد الكلامي، أعلن بومبيو أن واشنطن وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي إقامة حوار حول الصين.

وكان بومبيو كرر مرارا اتهاماته هذه للصين واصفا الوباء بفيروس ووهان، ومعتبرا أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

كما أعلن أكثر من مرة أن تأخّر بكين في مشاركة المعلومات سبّب مخاطر كبيرة وعرّض حياة الآلاف للخطر.

يذكر أن التوتر تصاعد خلال الأشهر الماضية بين البلدين على خلفية جائحة كورونا، واتهام واشنطن المتكرر لبكين بمسؤوليتها عن تفشي الوباء.

كما دخلت ملفات أخرى على خط التوتر هذا، منها قضية هونغ كونغ وقانون الأمن القومي المثير للجدل، إلى تايوان، والعقوبات الاقتصادية على شركات صينية.

وتبادل الطرفان على مدى أشهر انتقادات لاذعة، وحرب دبلوماسية كلامية بين المسؤولين والسفارات أيضا.