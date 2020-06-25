رأس زعيم داعش مطلوب.. والمكافأة تتضاعف

لا يزال السعي للقبض على رأس داعش متواصلاً على الصعيد العالمي، لا سيما من قبل التحالف الدولي والولايات المتحدة، فبعيد الاعلان عن التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية لجهة الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة المكافأة المعروضة مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد، لتصل إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء الأربعاء إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية الإيزيدية في شمال غربي العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".

كما نشر الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" على تويتر تغريدة أعلن فيها أنهضاعفة المكافأة على حجيعبدالله إلى ١٠ مليون دولار، مؤكداً أن " الولايات المتحدة مصممة على تحديد وإيجاد قادة التنظيم الإجراميين، على الرغم من هزيمة داعش".

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في آذار/مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

يذكر أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل ليل 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي.

لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.