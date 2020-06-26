ابتسامة مفقودة.. سر سؤال بين ترمب وبولتون!

"لم يؤد عمله جيدا، ولم يكن ذكيا"، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، وأضاف ترمب على وصف بأن بولتون كان مجنوناً. جاء ذلك عشية نشر كتاب ذكريات بولتون حول عمله في البيت الأبيض.

موضوع يهمك كشفت بعض الفصول التي سربت خلال الأيام الماضية، وانتشرت بشكل واسع على وسائل الإعلام مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي... كتاب بولتون يروي كواليس "منع" لقاء بين ترمب وظريف أميركا

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إن كل ما يريده بولتون هو قصف الناس"، مضيفاً: "أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته بحياتي، الذي لم أره مبتسما طوال سنة كاملة. وسألته: هل تبتسم على الإطلاق يا جون؟ وهذا يقول يفسر الكثير عن أي شخص".

وكان ترمب قد اتهم بولتون بالسعي لشن حروب حول العالم، قائلا إنه لو أصغى إليه، لكانت الولايات المتحدة تخوض "الحرب العالمية السادسة" في هذه الأيام.

"معلومات سرية"

وكان الرئيس الأميركي قد أكد السبت أن مستشاره السابق سيدفع "ثمناً باهظاً" لـ"خرقه القانون" عبر نشر كتاب مذكراته، مؤكداً أنه خرق القانون في خطوته هذه، لكشف معلومات توصف بالسرية.

يذكر أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، رويس لامبرث، كان رفض السبت طلبا من إدارة ترمب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب بولتون. وقال في حكمه "على الرغم من أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب".

إلى ذلك أوضح القاضي أن بولتون أخذ على عاتقه "نشر كتابه دون الحصول على موافقة نهائية من سلطات المخابرات الوطنية"، وربما تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للأمن القومي، ولكن مع توزيع 200 ألف نسخة بالفعل على بائعي الكتب في جميع أنحاء البلاد، فإن محاولة منع صدوره ستكون غير مجدية، حسب ما كتب في مبررات حكمه.