"النواب" يقر مشروع قانون لإصلاح الشرطة.. وترمب يعارض

رغم معارضة الرئيس دونالد ترمب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، الخميس، وأحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ.



موضوع يهمك بعد أسابيع من التظاهرات في الولايات المتحدة، احتجاجاً على مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد أحد... ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإصلاح الشرطة.. "يمنع الخنق إلا.. " أميركا

وجاء التصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضواً ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد، وهو محتجز لدى الشرطة الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على تصرفات الشرطة، لاسيما مع الأميركيين من أصل إفريقي.

إلا أنه من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

تعديلات جذرية على النظام

كما من المفترض أن يدخل القرار تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم، ويحظر ممارسة "الخنق" أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.

بدورها، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التصويت بـ"التاريخي" وقالت إنه "يغير ثقافة الشرطة، ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأميركيين".

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كما انتقدت مشروع القانون الذي يدعمه الجمهورين، داعية إلى تعاون الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى صيغة توافقية.

ترمب يرغب بإصلاح محدود

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع منتصف الشهر الحالي مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة.

ويشمل القرار منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأميركية على التزام "أرقى المعايير المهنية".