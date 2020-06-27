أكبر زيادة.. أميركا تسجّل 45 ألف إصابة كورونا

في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، أظهر إحصاء لرويترز تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.

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وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود العزل.

بدورها، فرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء 9 آلاف إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية بالولاية.

كما منع جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا المقاطعات من إعادة فتح اقتصاداتها لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات.

وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين مسجلة نحو ستة آلاف إصابة يوم الخميس. كما سجلت الولاية أيضا عددا قياسيا لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين.

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يشار إلى أن الفيروس قتل حتى اليوم، 125 ألف أميركي تقريبا، وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

تحذير من 10 ملايين إصابة

في السياق، ومع توقع بعض الدراسات والعلماء خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن يتراجع الفيروس في أشهر الصيف، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان في مارس الماضي، أن على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسمياً ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.

كما أعرب ريان في حينه عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.

وتظهر تلك التصريحات، أن العلم لا يزال غير مستقر على مبادئ ثابتة حول الفيروس المستجد، وأن الدراسات المتقدمة حوله تظهر باستمرار مفاجآت وتطورات.

وكانت المنظمة الأممية حذرت خلال اليومين الماضيين من أن إصابات كورونا ستبلغ قريبا الـ 10 ملايين، داعية الدول إلى التنبه وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ورفع القيود والإجراءات المعمول بها للحد من تفشي العدوى.