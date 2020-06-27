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ترمب: وقعت أمراً تنفيذياً لحماية الآثار الأميركية

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، انتقاده للأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعدا بمحاسبتهم، مؤكداً الجمعة، أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع الأميركي، وأن "الفوضويون" سوف يتم تقديمهم إلى العدالة.

وكتب ترمب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأميركية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

يذكر أن عمليات تخريب طالت على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كما في سياتل على سبيل المثال، وإحراق العلم الأميركي.

وكان ترمب قد دعا إلى معاقبة من يقوم بتلك الأفعال، وأمس اعتبر أنه "من العار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون علم البلاد".

والاسبوع الماضي وصلت حرب التماثيل تلك إلى تمثال الرئيس الأميركي السادس والعشرين، مع إعلان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي سيزيل تمثالًا بارزًا لثيودور روزفلت من مدخله بعد اعتراضات على تصميمه الذي يرمز إلى التوسع الاستعماري والتمييز العنصري، وهو ما أغضب ترمب واصفا القرار بالسخيف، ودعا إلى العدول عنه.

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