ترمب: وقعت أمراً تنفيذياً لحماية الآثار الأميركية

كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، انتقاده للأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعدا بمحاسبتهم، مؤكداً الجمعة، أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع الأميركي، وأن "الفوضويون" سوف يتم تقديمهم إلى العدالة.

وكتب ترمب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأميركية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

يذكر أن عمليات تخريب طالت على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كما في سياتل على سبيل المثال، وإحراق العلم الأميركي.

وكان ترمب قد دعا إلى معاقبة من يقوم بتلك الأفعال، وأمس اعتبر أنه "من العار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون علم البلاد".

والاسبوع الماضي وصلت حرب التماثيل تلك إلى تمثال الرئيس الأميركي السادس والعشرين، مع إعلان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي سيزيل تمثالًا بارزًا لثيودور روزفلت من مدخله بعد اعتراضات على تصميمه الذي يرمز إلى التوسع الاستعماري والتمييز العنصري، وهو ما أغضب ترمب واصفا القرار بالسخيف، ودعا إلى العدول عنه.