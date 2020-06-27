واشنطن: اللبنانيون يصطفون للخبز وحزب الله مشغول بأجندة إيران

قالت الخارجية الأميركية، السبت، إن اللبنانيين يصطفون للخبز وحزب الله مشغول بتنفيذ أجندة إيران.

يأتي ذلك في وقت تشهد المخابز في لبنان، تهافتاً واسعاً من قبل المواطنين بسبب عدم تسليمها الخبز إلى المحال والاستهلاكيات. واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام الأفران والمخابز للحصول على أرغفة الخبز.

موضوع يهمك على وقع أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأشد في تاريخ لبنان منذ انتهاء الحرب في العام 1989، وفي ظل تقاذف المسؤوليات بين... دعوى في لبنان ضد فساد حزب الله.. ومحامٍ يشرح العرب و العالم

وقد عزا نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، قرار عدم تسليم الخبز إلى الخسائر التي تتكبدها الأفران بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

أزمة خانقة

هذا ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار متخطّياً عتبة الستة آلاف ليرة في السوق السوداء، فضلاً عن عجز اللبنانيين عن الوصول إلى مدخراتهم لدى المصارف وهو ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة.

كما تشهد البلاد منذ 17 أكتوبر الفائت حراكاً شعبياً ضد الطبقة السياسية التي يُحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية، ويرفع شعار "كلن يعني كلن".

ولاء تام لإيران

في حين تتنامى الضغوط على حزب الله ومن ورائه إيران بسبب تورّطه في أعمال إرهابية وعمليات تبييض أموال.

هذا ويؤكد زعيم حزب الله في لبنان، حسن نصرالله، الولاء التام لإيران، رافعاً راية الدفاع عن "سيده" بحسب وصفه، المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في حين يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران.