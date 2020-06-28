البيت الأبيض: ترمب لم يبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود التحالف في أفغانستان.

ونفى ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة من أنّ ترمب أُبلغ بمعلومات استخبارية مفادها أن روسيا عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان مقابل قتلهم جنوداً أميركيين وغربيين في أفغانستان.

موضوع يهمك تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مناقشات لإنهاء إجراء استمر عقودا من الزمن تتطلب من البيت الأبيض إخطار الكونغرس... ترمب يبحث إنهاء تنبيه الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة أميركا

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني: "لم يُبلّغ الرئيس أو نائبه بمعلومات استخبارية مزعومة حول مكافآت روسية".

وأضافت أن "هذا لا يتعلق بصدقية المعلومات الاستخبارية المزعومة، بل بعدم دقة مقال نيويورك تايمز الذي يشير خطأ إلى أن الرئيس ترمب أُبلغ بهذا الموضوع".

وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت في تقرير لها، أن وحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية وزّعت أموالاً على مقاتلين ومجرمين مقرّبين من طالبان.

في حين لم تتمكّن الصحيفة من تحديد كم من العسكريين الأميركيين العشرين الذين قتلوا في معارك في أفغانستان في 2019 حصل قتلتُهم على مكافآت مالية من هذه الوحدة العسكرية الروسية.

كما نقلت عن مسؤولين لم تسمّهم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اطّلع على هذه المعلومات وناقشها مع مستشاريه للأمن القومي في اجتماع عقد في أواخر آذار/مارس.