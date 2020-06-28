القضاء يلاحق 4 رجال حاولوا إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض

يواجه أربعة رجال ملاحقات جزائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأميركي الأسبق أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات أمس السبت.

MANY people in custody, with many others being sought for Vandalization of Federal Property in Lafayette Park. 10 year prison sentences! @FBIWFO pic.twitter.com/mrLyxbWNvq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر"، الدعوات التي أطلقتها الشرطة للتعرف على نحو 15 متظاهرا آخرين شاركوا بهذا العمل.

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي كان يدعم العبودية. ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا إسقاطه.

وتم تحديد هوية أربعة رجال، استناداً لمقاطع فيديو للمشهد، كانوا يربطون أو يشدون الحبال أو يمرروا مطرقة إلى متظاهر آخر لتحطيم التمثال.

واتُهم هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و47 عاماً، الجمعة بـ"تدمير ممتلكات اتحادية"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن من عام إلى 10 أعوام.

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وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي في واشنطن في بيان أنه تم توقيف أحدهم الجمعة وعرضه على قاض السبت، فيما لم يتم توقيف الثلاثة الآخرين بعد.

وقال المدعي مايكل شيروين "يجب أن تكون هذه التهم بمثابة تحذير إلى جميع من يدنسون تماثيل العاصمة ومعالمها، لن يتم التسامح مع سلوككم العنيف والإجرامي".

وعمد الأميركيون إلى إعادة قراءة نقدية لتاريخهم منذ وفاة جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قُتل على يد شرطي أبيض في 25 أيار/مايو الماضي.

وعلى هامش التظاهرات، تم استهداف العديد من التماثيل وخصوصاً تلك التي تعود إلى ضباط للكونفدرالية أو أنصار العبودية.

وندد ترمب بعمل "المخربين أو الفوضويين ومثيري الشغب" ووقع مرسوماً رئاسياً الجمعة "لحماية" المعالم.

وأكد البيت الأبيض أن ترمب "لن يسمح أبداً للعنف بالسيطرة على شوارعنا، وإعادة كتابة تاريخنا وتقويض طريقة الحياة الأميركية".