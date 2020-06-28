هفوات تتكرر.. بيلوسي تنسى اسم فلويد وشومر يخلط بين اثنين

يواصل قادة الحزب الديمقراطي هفواتهم الكبيرة في مخاطبة الجماهير. فبعد المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن وتصريحاته بوفاة 120 مليونا بسبب كورونا، أخطأت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في الحديث يوم الجمعة عندما قالت إن مشروع قانون ديمقراطي في مجلس النواب حول إصلاح الشرطة، يستحق اسم "جورج كيربي!!".

Speaker Pelosi says the Democrat-led police reform bill has to be “worthy of George Kirby’s name.”



🧐🧐🧐 pic.twitter.com/Gpi1MmBFHp — Daily Caller (@DailyCaller) June 26, 2020

وكانت تقصد بيلوسي جورج فلويد، الذي توفي عندما حاول رجال الشرطة الشهر الماضي اعتقاله، والذي أثار موته دعوات لإصلاح الشرطة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر جورج كيربي كوميديًا ومغنيًا أسود توفي في عام 1995، وهو الأمر الذي دفع الكثير إلى السخرية من هفوات قادة الحزب الديمقراطي وسط تجاهل وسائل الإعلام لهذه الأخطاء.

وكانت بيلوسي تتحدث إلى الصحافيين، وقالت إن شقيق فلويد سألها عما إذا كان مشروع قانون إصلاح الشرطة للديمقراطيين سيطلق عليه اسم جورج فلويد، وأخبرته في ذلك الوقت أنها ستوصي اللجنة القضائية بوضع اسم فلويد.

وليست هفوة بيلوسي الوحيدة المرتبطة بفلويد من قبل الديمقراطيين. ويوم الأربعاء، أشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى "فلويد تايلور" عن طريق الخطأ قاصدا فلويد وبرونا تايلور اللذين قتلا على يد الشرطة في وقت سابق من هذا العام في كنتاكي.

وأصدر مجلس النواب يوم الخميس قانون جورج فلويد لإصلاح الشرطة الذي من شأنه حظر خنق الأشخاص، وتعديل قانون الحصانة الذي يمكن أن يحمي ضباط الشرطة من الدعاوى القضائية المدنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لسلوك الشرطة، ومن غير المرجح أن يمر في مجلس الشيوخ.

وجاء هذا القانون بعد يوم من فشل مشروع قانون الحزب الجمهوري الذي صاغه السيناتور الإفريقي تيم سكوت في مجلس الشيوخ، بعد أن تم حظره من قبل الديمقراطيين قبل أن تتم مناقشته، لأنه لم يذهب بعيدًا في قضايا مثل الحد من الخنق. وقد أغضبت تلك الخطوة الجمهوريين الذين اتهموا الديمقراطيين بتسييس القضية. وقال سكوت: "لا يمكنهم السماح بأن يُنظر إلى هذا الحزب على أنه حزب يصل إلى جميع المجتمعات في هذه الأمة".

ويوم الجمعة، سلط الجمهوريون الضوء بسرعة على زلة بيلوسي، واتهموا الديمقراطيين مرة أخرى بعرقلة جهود إصلاح الشرطة. وقال أحدهم "هؤلاء هم الأشخاص الذين يعرقلون تشريع مساءلة الشرطة".