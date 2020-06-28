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ترمب: سننتصر ولا نريد لشخص منخفض الذكاء تولي حكم أميركا

المصدر: دبي _ العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إنه لا يريد لشخص منخفض الذكاء تولي حكم أميركا، في إشارة صريحة إلى منافسه على كرسي الرئاسة جو بايدن.

وأضاف ترمب أنه سينتصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن ترمب يواصل باستمرار انتقاد بايدن الذي يصفه دوما بالنعسان، والأسبوع الماضي اعتبر أن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي ضعيف ويفتقر للقيادة.

كما أشار إلى أنه أنجز في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، مؤكداً أن منافسه للانتخابات الرئاسية كان جزءا من الصفقات والحروب غير المنتهية الفاشلة.

إلى ذلك، انتقد الرئيس الأميركي مؤخرا موقف بايدن من الشرطة والاحتجاجات التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، إثر مقتل جوروج فلويد على أيدي أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، والتي تخللتها أعمال تخريب، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

كلمات دالّة

#جو بايدن, #ترمب
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