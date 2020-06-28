حاولت صد مزاعم ترمب فأثبتتها .. سخرية من واشنطن بوست

So many things wrong with this piece. Most obvious, headline says, "Trump keeps claiming that the most dangerous cities in America are all run by Democrats. They aren’t." Bump finds ONE city run by a Republican. https://t.co/p0ivlsSPrc — David Harsanyi (@davidharsanyi) June 27, 2020

حاولت صحيفة واشنطن بوست صد ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن أخطر المدن في أميركا يديرها ديمقراطيون، لكن الرسم البياني المقدم من قبلها أثبت إلى حد كبير وجهة نظر ترمب، وهو الأمر الذي فجر موجة من السخرية ضد الصحيفة.

وقال ترمب الأربعاء إن "كل مدينة" من المدن الـ20 الأكثر خطورة في أميركا "يديرها الديمقراطيون". بدورها حاولت صحيفة واشنطن بوست التدخل لصد مزاعم ترمب، لكنها أثبتت صحتها وكتبت عنوانا تحليليا "ترمب يواصل الادعاء بأن أخطر المدن في أميركا يديرها ديمقراطيون. إنها ليست كذلك".

ومع ذلك، لم يقدم المقال سوى مدينة واحدة يديرها جمهوري في قائمة أكثر 20 مدينة ينتشر فيها العنف. ووفقًا للبيانات التي تجمعها الصحيفة لدحض حجة ترمب، فإن 19 مدينة من أصل 20 مدينة هي من أكثر المدن التي تشهد جرائم عنيفة لكل 10000 من السكان يديرها في الحقيقة الديمقراطيون. والمدينة الوحيدة في القائمة التي لا يديرها ديمقراطي يديرها أيضا مستقل.

واعترفت الصحيفة بأن "معظم رؤساء البلديات الحاليين لهذه المدن هم من الديمقراطيين". على الرغم من ذلك، فإن اثنين من عمداء المدن في القائمة مستقلان وواحد فقط جمهوري، وهو عمدة جاكسونفيل في فلوريدا.

This is all in the same report pic.twitter.com/o2l3skBNYD — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) June 27, 2020

واستمر مقال واشنطن بوست في محاولة شرح لماذا يدير الديمقراطيون معظم المدن العنيفة - بعد محاولة إثبات أنها ليست كذلك. وبحسب المقال، فإن "المدن عادة ما تكون مكتظة أكثر وبالتالي الجرائم تأتي من الضواحي والمناطق الريفية" ، وأضاف أن"المدن تميل إلى أن تكون ديمقراطية بشكل كبير".

بدورهم، شن المحافظون هجوما واسعا على الصحيفة وقاموا بالسخرية من تحليلها. وكتب ديفيد هارساني في تويتر: "هناك أشياء كثيرة خاطئة في هذه القطعة". يقول العنوان الرئيسي: "الأكثر وضوحًا هو أن ترمب يستمر في الادعاء بأن أخطر المدن في أميركا يديرها ديمقراطيون. ليست كذلك! "يجد (مراسل WaPo الوطني فيليب بومب) مدينة واحدة يديرها جمهوري".

وأضاف هرساني أن "ترمب على حق في الحقيقة"، ودعا كاتب المقالة، بومب، لتغيير المسار، قائلا يبدو أن Bump يحاول تبرير لماذا يدير الديمقراطيون أخطر المدن في أميركا في منتصف المقالة.

وغرد تايلر كاردون، الرئيس التنفيذي لشركة Blaze Media على المقال بالقول "الشيء الأكثر مرحًا دون قصد الذي رأيته منذ فترة".

من جهته، علق النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، تشيب روي، على المقال أيضًا، قائلاً مازحا إن ترمب "يقول مثل هذه الأكاذيب الواضحة حول الجريمة وقيادة الحزب ... اه انتظر…. ووضع صورة مقال واشنطن بوست".