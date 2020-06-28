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قتيلان على الأقل بإطلاق نار بأحد متاجر وول مارت بكاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس - فرانس برس
موقع إطلاق النار
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قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع السبت في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة "ريد بلاف" أن مسلّحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار.

وأضاف "لقد أصيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى".

ونقلت صحيفة محليّة عن شاهد عيان أن المسلّح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي. وأكّد متحدّث باسم سلسلة متاجر وول مارت لشبكة "سي إن إن" وقوع إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

كلمات دالّة

#وول_مارت, #كاليفورنيا

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