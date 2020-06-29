رئيس حملة ترمب السابق ينصح الرئيس بالتركيز على هذا الملف

يقول الرجل الذي ساعد في قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الفوز في عام 2016 إنه يجب أن يفوز مرة أخرى، ويجب أن يكون التركيز على الوظائف.

وقال كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون لشبكة فوكس بيزنس "إن الطريق إلى إعادة انتخاب ترمب ليس علم الصواريخ"، مضيفا "أعتقد أن الأمر بسيط جدا".

وتابع: "رئيس الولايات المتحدة يجب أن يرشح نفسه كرئيس وكما تعلمون، كل يوم بالنسبة للرئيس ترمب هو يوم انتخابات، وبالتالي سوف يتم وزنه وقياسه من قبل الشعب الأميركي".

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وشدد بانون على أن الأولوية القصوى هي إعادة الناس إلى العمل. وقال: "أعتقد أنه محور العمل والعمل على الوظائف والقانون والنظام والوباء. كل هذا في نطاق عمله إنه رئيس الولايات المتحدة، عليه أن يتخذ إجراءً".



ويعتقد بانون أن التحركات التي قام بها الرئيس بالفعل في تلك المناطق تساعده. وتابع: "إن هذه الإجراءات، وما أعتقد أنه اتخذها والتي تم التفكير فيها بشكل جيد جدا هي قوية، وهذا هو السبب في أن الأسواق تتصرف بشكل إيجابي للغاية".

وكان بانون الرئيس التنفيذي لحملة ترمب عام 2016، ثم خدم في منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض، ويريد من الرئيس أن يخلع القفازات، لا سيما مع الصين، قائلا: "عليه أن يضع رؤية للفترة الثانية".

وفي عام 2016، دُعي بانون لقيادة الحملة في آب/أغسطس، وكان له الفضل في كونه عاملاً رئيسياً في فوز الرئيس ترمب المفاجئ، لذا ومع أن الرئيس يُكافح في صناديق الاقتراع الآن، فهل يمكن أن يأتي لإنقاذه مجدداً؟

ويجيب بانون "بالتأكيد لا. إنني أقضي 100% وقتي فى مكافحة الحزب الشيوعي الصيني، والعمل مع جماعات الحرية. أنا مشغول بالكامل، الرئيس لديه فريق، إنه يضيف المزيد من الناس إليه، وأنا متأكد من أنهم سوف ينجحون".

وشدد قائلا "تذكر أنه لا يزال أفضل مرشح رئاسي لدينا على الإطلاق. لقد فاز بالرئاسة بوجه مرشح أفضل بكثير من جو بايدن وهي هيلاري كلينتون وهزمها".