ترمب: الشعب الأميركي يريد الأمان وتطبيق القانون والنظام

Sorry to inform the Do Nothing Democrats, but I am getting VERY GOOD internal Polling Numbers. Just like 2016, the @nytimes Polls are Fake! The @FoxNews Polls are a JOKE! Do you think they will apologize to me & their subscribers AGAIN when I WIN? People want LAW, ORDER & SAFETY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، استطلاعات الرأي ووصفها بالمزيفة.

وشدد ترمب على أن "الشعب الأميركي يريد الأمان وتطبيق القانون والنظام".

واعتبر أن المتظاهرين والمحرضين في مدينة سياتل، حيث تم إنشاء منطقة لا تدخلها الشرطة، "لا يحترمون الحاكم".

موضوع يهمك قدم ما يقرب من 300 من ضباط في إدارة شرطة مدينة نيويورك أوراقهم للتقاعد خلال الشهر الماضي وسط أعمال شغب ضد الشرطة... وسط موجة جرائم قياسية.. 300 ضابط بشرطة نيويورك يتقاعدون أميركا

واحتل محتجون منطقة من سياتل وسط الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتحيز في إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

هذا، ودخلت الولايات المتحدة في سجالات جديدة وشديدة بشأن التعددية والعدالة العرقية منذ مقتل فلويد في أيار/مايو الذي أثارت وفاته احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

في سياق آخر، تظهر بعض استطلاعات الرأي تقدّم منافس ترمب في الانتخابات الرئاسية القادمة في الخريف المقبل الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير في أوساط الناخبين السود والمتحدرين من أصول لاتينية.