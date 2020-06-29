هوك: لن نسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر

أكد براين هوك الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأميركي في تصريحات خاصة لقناة "العربية" على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على أن حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، محذراً من "تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران"، مشيداً بـ"الدعم السعودي لليمن اقتصاديا وسياسيا".

وحذر براين هوك من تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران، مؤكدا أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، ففي الوقت الذي تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر في شعوبها خير استثمار نجد بلدانا تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيراني.

موضوع يهمك بحث عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، وبراين هوك الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات... الجبير: بحثنا مع هوك ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية السعودية

يأتي ذلك فيما حث عادل الجبير المجتمع الدولي على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحافي أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

وقال عادل الجبير: إن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، كاشفاً أنها تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم، ومبيناً أن الحوثيين شنّوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية، موضحاً أن #إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح؛ فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين.

وأضاف استعرضنا مع براين هوك الأعمال الإجرامية لإيران في اليمن ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران.

وطالب هوك مجلس الأمن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران.