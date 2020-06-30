تحذير أميركي لطالبان: إياكم ومهاجمة قواتنا!

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو كان قد أجرى الاثنين، اتصالا عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية.

موضوع يهمك على الرغم من تقليل البيت الأبيض من شأن التقارير التي نشرت خلال اليومين الماضيين، وأفادت بأن الإدارة الأميركية كانت على... روسيا وطالبان وجنود أميركا.. موسكو تهزأ وبيلوسي تستفيد أميركا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها الملا باردار لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة"، مضيفة أن الوزير أبلغ طالبان بوضوح أن ما ينتظر منهم هو الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك عدم مهاجمة أميركيين.

كما شدد بومبيو على ضرورة أن تمتثل الحركت لالتزاماتها، بما في ذلك عدم الاعتداء على القوات الأميركية أبداً.

بالمقابل، أعلنت طالبان أنها جددت التزامها خلال المحادثة مع بومبيو باحترام الاتفاق الموقع نهاية شباط/فبراير مع الولايات المتحدة.