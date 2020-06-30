ترمب يتوعد: السجن 10 سنوات لمخربي جورج واشنطن

كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده للأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعداً بمحاسبتهم.

وقال ترمب على تويتر الثلاثاء: "نحن نتعقب الفوضويين اللذين ألقيا الطلاء على تمثال جورج واشنطن الرائع في مانهاتن. ولدينا التسجيلات".

كما أضاف: "ستتم محاكمتهما وسيواجهان 10 سنوات في السجن على أساس قانون الآثار والتماثيل. سلما أنفسكما الآن!".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان أكد مساء الجمعة أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع الأميركي، وأن "الفوضويين" سوف يتم تقديمهم إلى العدالة.

وكتب على "تويتر": "وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأميركية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

يذكر أن عمليات تخريب طالت على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كسياتل، وإحراق العلم الأميركي.

وكان ترمب قد دعا إلى معاقبة من يقوم بتلك الأفعال، معتبراً أنه "من العار ألا يفعل الكونغرس شيئاً بشأن المجرمين الذين يحرقون علم البلاد".

والأسبوع الماضي وصلت حرب التماثيل تلك إلى تمثال الرئيس الأميركي السادس والعشرين، مع إعلان عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي سيزيل تمثالاً بارزاً لثيودور روزفلت من مدخله بعد اعتراضات على تصميمه، ما أغضب ترمب واصفاً القرار بالسخيف، ودعا إلى العدول عنه.