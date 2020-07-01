ترمب: لا دليل على تقديم الروس مكافآت لطالبان لقتل جنودنا

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه لا يوجد دليل على تقديم الروس مكافآت لطالبان لاستهداف قوات أميركية في أفغانستان.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها "لا يوجد دليل مؤيد لدعم تقارير حول مكافآت روسية"، مؤكداً أنها "خدعة".

“No corroborating evidence to back reports.” Department of Defense. Do people still not understand that this is all a made up Fake News Media Hoax started to slander me & the Republican Party. I was never briefed because any info that they may have had did not rise to that level — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2020

كما أضاف "هذه كلها أخبار مزيفة هدفها التشهير بي وبالحزب الجمهوري"، مشيراً إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" فقدت مصداقيتها.

وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود التحالف في أفغانستان.

معلومات استخباراتية

ونفى ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، من أنّ ترمب أُبلغ بمعلومات استخبارية مفادها أن روسيا عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان، مقابل قتلهم جنوداً أميركيين وغربيين في أفغانستان.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، كايلي ماكيناني: "لم يُبلّغ الرئيس أو نائبه بمعلومات استخبارية مزعومة حول مكافآت روسية".

وأضافت أن "هذا لا يتعلق بصدقية المعلومات الاستخبارية المزعومة، بل بعدم دقة مقال نيويورك تايمز الذي يشير خطأ إلى أن الرئيس ترمب أُبلغ بهذا الموضوع".

وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت في تقرير لها أن وحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية وزّعت أموالاً على مقاتلين ومجرمين مقرّبين من طالبان.

في حين لم تتمكّن الصحيفة من تحديد كم من العسكريين الأميركيين العشرين الذين قتلوا في معارك في أفغانستان في 2019 حصل قتلتُهم على مكافآت مالية من هذه الوحدة العسكرية الروسية.

كما نقلت عن مسؤولين لم تسمّهم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اطّلع على هذه المعلومات وناقشها مع مستشاريه للأمن القومي في اجتماع عقد في أواخر آذار/مارس.