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ترمب يحذر من تخريب التماثيل: الكثير رهن الاعتقال الآن

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - فرانس برس)
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بعد توقيعه الأمر التنفيذي بمعاقبة مخربي التماثيل والآثار 10 سنوات، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، من ارتكاب مثل هذه الجريمة، ونبه إلى أن الكثيرين قيد الاعتقال الآن بهذه التهمة.

وكان ترمب قد انتقد الأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعداً بمحاسبتهم.

وقال ترمب على تويتر الثلاثاء: "نحن نتعقب الفوضويين اللذين ألقيا الطلاء على تمثال جورج واشنطن الرائع في مانهاتن. ولدينا التسجيلات".

كما أضاف: "ستتم محاكمتهما وسيواجهان 10 سنوات في السجن على أساس قانون الآثار والتماثيل. سلما أنفسكما الآن!".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان أكد، الجمعة الماضي، أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع الأميركي، وأن "الفوضويين" سوف يتم تقديمهم إلى العدالة.

وكتب على "تويتر": "وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأميركية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

يذكر أن عمليات تخريب طالت على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كسياتل، وإحراق العلم الأميركي.

كلمات دالّة

#ترمب
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