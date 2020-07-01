شاهد عملية إزالة تمثال الرئيس أندرو جاكسون في فرجينيا

بعدما قررت وزارة الأمن الداخلي في أميركا، الأربعاء، إنشاء قوة عمل خاصة جديدة لحماية المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد التي تعرض بعضها للتخريب، إثر الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اندلعت احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، أزالت السلطات نصب الرئيس أندرو جاكسون في ولاية فرجينيا.

موضوع يهمك وسط حرب إسقاط وتشويه بعض التماثيل التاريخية التي شهدتها عدة مدن في الولايات المتحدة، ضمن موجة الاحتجاجات المنطلقة منذ... حرب التماثيل تصل روزفلت.. وترمب يعلق "توقفوا" أميركا

بدوره، أكد وزير الأمن الداخلي بالنيابة، تشاد وولف، في بيان أنه سينشر فرق انتشار سريع في أنحاء البلاد لحماية المعالم الأثرية والتماثيل خلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/يوليو، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سلطات إنفاذ القانون الأميركية باعتقال ومحاكمة أي شخص قام بإتلاف نصب تذكاري وسجنه لمدة أقصاها 10 سنوات.

وكان ترمب قد نشر في تغريدة، الأربعاء، أن أمره التنفيذي الأخير لحماية الآثار والتماثيل أصبح سارياً، مذكرا المخربين بعقوبة السجن.

وأضاف: "من فضلك لا تعرض نفسك للخطر. كثيرون موقوفون الآن".

يشار إلى أن العديد من المعالم الأثرية والنصب التاريخية في أميركا كانت قد تعرضت لهجمات، وأسقط بعضها الشهر الماضي، أثناء احتجاجات ضد عنف الشرطة.