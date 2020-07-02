بسبب دعوات وقف تمويل الشرطة.. أرقام قياسية لمبيعات السلاح بأميركا

ارتفعت مبيعات الأسلحة في أميركا هذا الشهر، لتصل إلى أعلى معدل في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وعزى مراقبون هذا الرقم إلى الفوضى ودعوات وقف تمويل الشرطة من قبل المحتجين المدعومين من الديمقراطيين.

ففي عام 2020 واصلت مبيعات الأسلحة ضرب الأرقام القياسية شهراً تلو الآخر، حيث بلغ إجراء فحص خلفية المشتري أكثر من 3.9 مليون فحص من NICS في يونيو وحده، وفقاً لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وحتى الآن في عام 2020، مرت 3 أشهر بأكثر من 3 ملايين فحص NICS، أي أكثر من أي شهر سابق منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسجيل الإحصائيات قبل 22 عامًا في عام 1998. وشهد شهر مارس 3.7 مليون فحص ويونيو 3.9 مليون.

Shocked!! Telling people our police force at large will the be defunded while our leaders stand flat footed, no longer able to protect us made everyone gain a renewed appreciation for our second amendment - AND make people want to protect their families....? Shocked I tell you! https://t.co/mvPdNKW2pN — Meghan McCain (@MeghanMcCain) July 1, 2020

وتأتي المبيعات وسط اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيسوتا أثناء عملية الاعتقال .

وشهد شهر يونيو صعوداً وهبوطاً لما يسمى بـ"منطقة كابيتول هيل ذاتية الحكم" في سياتل (CHAZ)، حيث سيطر المتظاهرون على منطقة من ست كتل في منطقة وسط المدينة، والتي أجبرت الشرطة على التخلي عنها، إلا أنه قد تم تطهيرها يوم أمس.

وجادلت المحافظة بونديت ميغان ماكين بأن الارتفاع الكبير في مبيعات الأسلحة، كان بفضل أعمال الشغب العنيفة إلى جانب المحتجين الذين طالبوا بإنهاء الشرطة.