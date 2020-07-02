ترمب: لا أمانع وضع كمامة.. وكورونا سيختفي بلحظة ما

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي لم يشاهد في السابق وهو يضع كمامة، الأربعاء، إن وضع قناع لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجدداً اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة ما".

وذكر ترمب لموقع "فوكس بيزنس" Fox Buisness: "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي (...) إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك"، في الوقت الذي تسجل فيه مدن أميركية عدة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19.

وتابع "في معظم الأحيان، لا أكون في هذا الوضع" مشيراً إلى أن جميع الأشخاص الذين قابلهم خضعوا لفحص مسبقاً. وقال: "أنا مع وضع الكمامات، أعتقد أنها شيء جيد".

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إلا أن ترمب بدا مشككاً في فكرة جعل وضعها إلزامياً على المستوى الوطني.

وقال ترمب: "هناك أماكن كثيرة في البلاد يبقى فيها الناس على مسافة بعيدة بين بعضهم بعضا".

وتابع: "أعتقد أننا نتعامل جيدا مع الفيروس، وأعتقد أنه سيختفي في وقت ما بطريقة ما". وأضاف: "أعتقد أننا سنحصل على لقاح قريباً".

ويشجع العديد من الجمهوريين الناس بشكل متزايد على وضع الكمامات، بينما وضع نائب الرئيس مايك بنس قناعاً في مناسبات عدة.