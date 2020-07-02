ترمب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، "يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا".

وكان ترمب، الذي لم يشاهد في السابق وهو يضع كمامة، قال الأربعاء، إن وضع قناع لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجدداً اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة ما".

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وذكر ترمب لموقع "فوكس بيزنس" Fox Buisness: "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي. إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك"، في الوقت الذي تسجل فيه مدن أميركية عدة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19.