سيناتور جمهوري يسعى لمقاضاة مسؤولين ديمقراطيين لدعمهم الفوضى

أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز أنه سيقدم تشريعا سيحمّل مسؤولي المدينة المسؤولية المالية عن الممتلكات المتضررة والإصابات التي لحقت بها من أعمال الشغب ويسمح بمقاضاتهم.

وقال متحدث باسم مكتب كروز لصحيفة "ديلي كولر" Daily Caller "إن السيناتور كروز يعمل على اقتراح تشريعي "يحمّل مسؤولي المدينة مسؤولية مالية عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والإصابات الشخصية الناجمة عن قرارهم بالسماح للمناطق ذاتية الحكم و/أو أمر الضباط بالتنحي فى خضم أعمال الشغب والنهب".

ولم يحدد كروز موعدا قاطعا لموعد تقديم التشريع، بيد أن مكتبه يقول إنه "قريبا".

وكشف السيناتور عن خططه التشريعية في برنامج "هانيتي" الليلة الماضية أثناء مناقشة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في المدن.

وقال السيناتور كروز إنه يعتقد أن "المسؤولية الأولى للمسؤولين الحكوميين هي حماية الشعب الأميركي.. لقد رأينا مثيري الشغب العنيفين يُهربون إلى الشوارع في مينيابوليس ومدينة نيويورك وسياتل – حيث أحرقوا الشركات والمجتمعات المحلية ،وأطاحوا بالتماثيل وشوهوها، وأزهقوا أرواح مواطنيهم".

وأضاف أن المسؤولين في هذه الولايات، التي يديرها الديمقراطيون، "ليسوا معفيين من هذا الواجب المهم، ويجب محاسبة المسؤولين عن الدمار الذي سُمح بحدوثه".

موضوع يهمك ليس في السجلات الأمنية الحديثة، أكبر مما أعلنته الخميس "وكالة الجرائم الوطنية" والمعروفة في بريطانيا بأحرف NCA اختصارا،... شاهد أكبر مداهمات ببريطانيا على بارونات الجريمة المنظمة الأخيرة

وفي الأسابيع الأخيرة، انطلق ما أسماها المحتجون "مناطق الحكم الذاتي" في كل من سياتل ومدينة نيويورك.

وأضاف كروز: "أستطيع أن أقول لكم الآن إنني أعمل على تشريع لجعل ذلك واضحا جدا ومنح الناس الحق في مقاضاة البلدية التي تسحب الشرطة.. إن المسؤولية الأساسية للحكومة هي الحفاظ على سلامتنا، وليس دعم الغوغاء".



وردا على الاضطرابات، انتشرت لقطات فيديو لرجال الأعمال وأصحاب المنازل تظهرهم وهم يدافعون عن ممتلكاتهم في ظل غياب الشرطة.