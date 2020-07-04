بيونغ يانغ: نفاوض بعد تخلي واشنطن عن سياساتها المعادية

أكدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها لا تعتزم استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ما لم تتجاهل واشنطن ما تصفه بالسياسات "المعادية" تجاه بيونغ يانغ.

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جاء بيان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، بعد أن صرح مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترمب، جون بولتون، للصحافيين في نيويورك يوم الخميس أن ترمب قد يسعى إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، باعتبارها "مفاجأة أكتوبر". قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما عبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي ضغط بقوة للمساعدة في إقامة المفاوضات المتوقفة الآن بين واشنطن وبيونغ يانغ، عن أمله في أن يلتقي ترمب وكيم مرة أخرى قبل الانتخابات في مؤتمر بالفيديو مع الزعماء الأوروبيين يوم الثلاثاء.

التقى كيم وترمب ثلاث مرات منذ الشروع في دبلوماسيتهما النووية عالية المخاطر في 2018، لكن المفاوضات تعثرت منذ قمتهما الثانية في فبراير/ شباط من العام الماضي في فيتنام، حيث رفض الأميركيون مطالب كوريا الشمالية بتخفيف عقوبات رئيسية مقابل تنازل جزئي عن قدرتها النووية.

دخل كيم عام 2020 وتعهد بتعزيز رادعه النووي في مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية "الشبيهة بالعصابات". جاء بيان تشوي بعد سلسلة من الإعلانات المماثلة من الشمال بأنها لن تزود ترمب باجتماعات رفيعة المستوى يمكن أن يتباهى بها على أنها إنجازات في سياسته الخارجية ما لم تحصل على شيء جوهري في المقابل.