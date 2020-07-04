فحص روتيني لمخالطي ترمب يكشف إصابة صديقة نجله بكورونا

كشف فحص روتيني إصابة صديقة نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كيمبرلي غيلفويل، المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز"، وهي صديقة ترمب جونيور، مصابة بكورونا من دون أن تظهر عليها أي أعراض.

غيلفويل، التي تعتبر من المسؤولات الرئيسيات عن جمع التبرعات الانتخابية بحملة ترمب. كانت مساء أمس (الجمعة) في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس. وقد وضعت غيلفويل (51 عاماً) في الحجر فوراً على ما أضافت الصحيفة.

وقال سيرجيو غور، المسؤول الكبير في تمويل حملة ترمب، "إنها في حالة جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك"، بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى ماونت راشمور.

أما دونالد ترمب جونيور فقد أتت نتيجة فحصه سلبية، لكنه وضع نفسه في العزل احترازاً وألغى أي مشاركة له في نشاط عام.