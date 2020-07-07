ترمب يحشد جماهيره السبت في نيوهامبشاير الديمقراطية

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية أن الرئيس سيعقد تجمعا انتخابيا بعيدا عن الصالات المغلقة في ولاية نيوهامبشاير نهاية الأسبوع المقبل.

موضوع يهمك كشف إحصاء لرويترز استند إلى مصادر بيانات رسمية أن حصيلة الوفيات التي يشتبه أنها نتجت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في... وفيات كورونا تفوق 55 ألفا ببريطانيا.. وشفاء 46 ألفا بروسيا فيروس كورونا

وسيجتمع مؤيدو الرئيس في مطار بورتسموث الدولي يوم السبت 11 يوليو، وسيدلي الرئيس بخطاب الساعة 8 مساء. وتعتبر ولاية نيوهامبشاير من الولايات المتأرجحة والحاسمة، ففي عام 2000 صوتت للجمهوريين، لكن في الأعوام 2004 و2008 و2012 صوتت للديمقراطيين، وفي عام 2016 فازت كلينتون بفارق ضئيل جدا بالولاية.

وستوفر حملة انتخاب ترمب للحاضرين "مطهرات للأيدي " و"كمامات" وسيتم تشجيعهم بشدة على ارتدائها، وفقاً لبيان صحافي.

ومازال خبراء الصحة يحذرون من التجمعات الكبيرة من الناس، قائلين إنها يمكن أن ترفع من الطفرة الحالية للحالات في الولايات المتحدة.

من جهتها، واصلت وسائل الإعلام الديمقراطية هجومها على تجمعات ترمب، وأفادت شبكة CNN أن العديد من العاملين في حملة إعادة انتخاب ترمب قد أجبروا على الحجر الصحي بعد أسبوع من تجمع 20 يونيو في تولسا أوكلاهما بعد تفاعلات مع زملائهم الذين أظهروا نتائج إيجابية وحضروا الحدث.

وقالت حملة ترمب إن عضوين في الحملة كانا إيجابيين للفيروس بعد التجمع. وكانت نتيجة الاختبار إيجابية لستة آخرين، ولم يُسمح لهم بالحضور.

وأثبتت إصابة المرشح الجمهوري السابق للرئاسة هيرمان كين وصديقة دونالد ترمب جونيور كيمبرلي غويلفويل بالإصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية وكلاهما حضر رالي تولسا.

وبشكل عام، شهدت الولايات المتحدة زيادة في الحالات المؤكدة يوميًا، حيث وصلت إلى أعلى زيادة يومية لها يوم الخميس الماضي مع أكثر من 50 ألف حالة جديدة.

لكن ولاية نيوهامبشاير هي واحدة من ولايتين تعتبر الحالات فيهما متراجعة بحدة، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز بلغ متوسط عدد الحالات الجديدة في الولاية 22 حالة في الأسبوع الماضي.

ونجح الرئيس ترمب في حشد أنصاره في فينيكس الشهر الماضي، وحضر احتفال الرابع من يوليو في جبل رشمور في جنوب داكوتا الأسبوع الماضي، وألقى عدة خطابات تتعلق بمسيرته وإنجازاته خلال رئاسته.