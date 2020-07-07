فاوتشي: أميركا لا تزال غارقة في الموجة الأولى من كورونا

أفاد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، أمس الاثنين، أن البلاد لا تزال "غارقة" في الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وعليها التحرّك فوراً للتعامل مع ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة.

وقال مدير "المعهد الأميركي للأمراض المعدية" إن عدد الإصابات لم يصل بالأساس إلى مستوى متدنٍ "مرضٍ" قبل ارتفاعه مجدداً حالياً، وسط تحذيرات من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إغراق المستشفيات في جنوب وغرب البلاد بالمرضى.

وقال فاوتشي في مقابلة عبر الإنترنت مع مدير "معاهد الصحة الوطنية" فرانسيس كولينز: "إنه وضع خطير ينبغي علينا التعامل معه فوراً". لكن فاوتشي أضاف أنه لا يعتبر الارتفاع المتواصل في الإصابات "موجة"، موضحاً: "هو ارتفاع أو عودة ارتفاع في عدد الإصابات".

وأضاف: "إذا اطلعتم على الرسوم البيانية للإصابات في الاتحاد الأوروبي، ترون أنها ارتفعت ومن ثم انخفضت إلى المستوى الأساسي. والآن لديهم بعض التذبذبات كما هو متوقع لدى محاولتهم رفع تدابير الإغلاق". أما في الولايات المتحدة، فارتفع عدد الإصابات "ولم ينخفض إطلاقاً إلى المستوى الأساسي، ونشهد الآن ارتفاعاً جديداً".

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وبلغت حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتحدة 130 ألفا، الاثنين، وفق إحصاء جامعة "جونز هوبكنز"، بينما يقترب عدد الإصابات من ثلاثة ملايين.

وتم تسجيل عدد مقلق من الإصابات الجديدة مما أجبر عدة ولايات على تعليق تدابير إعادة فتح اقتصاداتها على مراحل.

وفاوتشي من أبرز أعضاء فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتخصص في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتحوّل إلى وجه موثوق في معركة الإدارة ضد الوباء.

وتُعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثّراً في العالم بالفيروس، وتعمل جاهدة للتأقلم مع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

وحذّر مسؤولون من أن بعض مستشفيات البلاد تواجه خطر الامتلاء جرّاء تدفق مرضى كوفيد-19.

يذكر أن أسرّة المستشفيات في تكساس امتلأت بينما تزداد الدعوات للسكان لالتزام منازلهم.