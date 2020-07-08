ترمب: انخفاض معدل الوفيات بكورونا في أميركا 10 أضعاف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن معدل الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة انخفض عشرة أضعاف.

Death Rate from Coronavirus is down tenfold! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

تعليق ترمب جاء من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر".

يأتي ذلك فيما سُجّلت 60,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو 3 ملايين.

كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ويضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة.

هذا وسُجّل ما يزيد على 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، إصابته بالفيروس الثلاثاء، فيما حذّرت منظّمة الصحّة العالميّة من تسارع تفشّي الوباء واحتمال أن يكون قابلاً للانتقال في الهواء، ما يجعله معدياً أكثر ممّا يُعتقد.