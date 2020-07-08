ترمب عن ترشح كاني ويست: مثير للاهتمام.. والأخير: سأفوز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تصريح مغني الراب كاني ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جدا للاهتمام".

وردا على قول كانييه ويست إنه قد يترشح ضد ترمب، الذي سبق لمغني الراب أن عبر عن دعمه له، أكد ترمب لصحافيين في البيت الأبيض "قد يفعل ذلك".

وأعيد بث تصريح ويست (43 عاما) عبر "تويتر" حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية نصف مليون مرة وأثار مليون علامة "إعجاب".

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وأوضح ترمب: "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

يأتي ذلك فيما أكد ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس ترمب، وقال في مقابلة، نشرت اليوم الأربعاء، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية للفوز به.

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وقال ويست لمجلة "فوربس" Forbes: "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترمب الانتخابية.

ومضى يقول "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

وأعلن ويست الذي زار ترمب في المكتب البيضوي في العام 2018، وارتدى قبعة كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، ترشحه السبت تزامنا مع العيد الوطني الأميركي.

وكتب ويست في تغريدته السبت "علينا الآن تنفيذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يعط أي تفاصيل حول حملته الانتخابية المحتملة.