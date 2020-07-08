كورونا يحسم انتخابات أميركا.. يتصدر حملتي ترمب وبايدن

تتصدر شعارات حملتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، مواجهة فيروس كورونا، ومع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، والانقسام حول سياسة المواجهة يتحول الفيروس إلى صوت وازن في صندوق الرئاسة.

"واشنطن بوست" كشفت أن حملة المرشح الديمقراطي بايدن تنوي الانقضاض على موقف الرئيس ترمب واستجابته التي تعتبرها متعثرة، وذلك للتأثير على مكانته السياسية.

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مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات ومع الانقسام حول سياسة المواجهة يتحول الفيروس إلى صوت وازن في صندوق انتخابات الرئاسة.. مواجهة كورونا تعود لتتصدر شعارات حملتي ترمب وبايدن pic.twitter.com/Gu0DrKn5qt — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 7, 2020

وعلى النقيض من ذلك، فإن مستشاري ترمب يبحثون عن طرق لإعادة صياغة موقفه من الفيروس . وبدا ترمب مؤخرا متجنبا الحديث إلى حد كبير عن جائحة كورونا، وفق "واشنطن بوست".

وهدف ترمب، بحسب الصحيفة، هو إقناع الأميركيين بأنهم يستطيعون التعايش مع الفيروس، وبالتالي يجب إعادة فتح المدارس، وتشغيل الاقتصاد حتى يتوفر اللقاح بحلول نهاية العام.

موضوع يهمك أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، جوول ريبورن، أن واشنطن ستفرض سلسلة عقوبات على أشخاص ومؤسسات وفقاً لـ"قانون... عقوبات أميركية قريبا وفقا لـ"قيصر".. ولا استثناءات للأصدقاء سوريا

ويأمل مسؤولون في البيت الأبيض أن يشعر الأميركيون بالثقة والشجاعة إزاء الجائحة، مع التقليل من أهمية أعداد الإصابات المرتفعة، طالما بقيت أرقام الوفيات في حدود معقولة.

ووفقا للصحيفة، فإن تعامل ترمب مع كورونا هو نقطة ضعف، فيما التعافي الاقتصادي المتسارع هو نقطة القوة الحقيقية.