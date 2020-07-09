كرافت للعربية: سنحاسب الإيرانيين على سلوكهم بالمنطقة

قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الخميس في مقابلة خاصة مع العربية، إن هجوم أرامكو دليل على سلوك إيران المزعزع للاستقرار، مؤكدة أن واشنطن ستحاسب الإيرانيين على سلوكهم في المنطقة.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفراء دول الاتحاد... حكومة اليمن: يجب معاقبة الحوثي لتفادي كارثة صافر اليمن

وقالت إن واشنطن حريصة على تمديد حظر التسلح المفروض على إيران المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، مشددة على أن واشنطن ستستخدم كافة الأدوات لتمديد فرض حظر التسلح.

وأكدت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، أن برنامج إيران النووي غير سلمي، موضحة أن واشنطن لن تسمح لعمليات القمع الإيرانية في العراق.

"لا نستهدف الشعب"

وأكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستخدم كافة الأدوات لمواجهة نظام إيران، وتابعت "الرئيس ترمب أوضح أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني".

وأضافت أن روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأضافت كرافت "أبلغنا مجلس الأمن بوضع النازحين في إدلب"، مؤكدة أن الوضع الإنساني في سوريا مقلق للغاية.

"إيران غير ملتزمة"

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال قبل أسبوع، إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا.

وأضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات.

وأشار إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي.