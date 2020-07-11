واشنطن تحذر رعاياها من الاعتقال الطويل بالصين

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين، حذرت الولايات المتحدة، السبت، رعاياها من "الخطر المتزايد للاعتقال التعسفي" في الصين.

موضوع يهمك "اعتراف ودليل واضح على التعذيب" بتلك العبارة وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت بث "اعترافات تلفزيونية" جديدة لمدير... "دليل على التعذيب".. مقابلة مع معتقل على تلفزيون إيران! إيران

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الأميركيين في الصين "يمكن أن يخضعوا للاستجواب والاعتقال الطويل لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة)".

وقد تفرض السلطات الصينية أيضا منعا للخروج في إطار "التطبيق التعسفي للقوانين المحلية لأغراض لا علاقة لها بالحفاظ على الأمن العام" كما قالت الوزارة في بيان أرسل إلى رعايا أميركيين في الصين.

وتوعدت الصين الجمعة بالرد على واشنطن غداة فرض عقوبات أميركية على مسؤولين صينيين متهمين بقمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.

والأربعاء، أعلنت بكين الحد من إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أميركيين بعد عقوبات واشنطن التي تتهم بكين بوضع عقبات أمام زيارة التيبت.

وتأتي الخطوات المتبادلة في أجواء من تدهور العلاقات الصينية-الأميركية في الأشهر الماضية وخصوصا بسبب القمع في هونغ كونغ مع بدء تطبيق قانون مثير للجدل حول الأمن ووباء كوفيد-19 والتوتر في بحر الصين الجنوبي.

كما وجهت أستراليا وكندا تحذيرات إلى المسافرين على خلفية مخاوف من الاعتقال التعسفي في الصين.

وفي 2019 أوقفت السلطات الصينية الكاتب الصيني-الأسترالي يانغ هنغجون الذي اتهم بالتجسس في آذار/مارس.

كما أوقفت بكين كنديين اثنين بعد توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية مينغ وانزهو في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2018.