تنمر وسيطرة اليسار.. محررة الرأي بنيويورك تايمز تستقيل

استقالت محررة صفحات الرأي في صحيفة نيويورك تايمز، باري ويسس، بسبب التنمر الذي تعرضت له، بعد أن وصفها زملاؤها بالنازية والعنصرية.

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وألمحت إلى أن الفكر اليساري المتطرف بات يسيطر على الصحيفة وباتت المقالات تصاغ لإرضاء جمهور محدد، وكشفت عن قصة توظيفها والتي تعود بسبب فوز الرئيس دونالد ترمب عام 2016 حيث اعترفت الصحيفة بأنها فشلت في هذه التنبؤ، وباتت بعيدة عن قضايا الناس المحلية.

ونشرت باري ويسس رسالة الاستقالة التي أرسلتها إلى ناشر التايمز سولزبرغر على موقعها الشخصي على شبكة الإنترنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

"تويتر المحرر النهائي"

وقالت المحررة البالغة من العمر 36 عاما إن تويتر أصبح "المحرر النهائي" في الصحيفة، وتابعت "يتم اختيار القصص وسردها بطريقة ترضي أضيق الجماهير، بدلاً من السماح للجمهور العام بالقراءة عن العالم، ومن ثم استخلاص استنتاجاته الخاصة".

وأضافت في خطاب استقالتها "بحزن أكتب لأقول لكم إنني أستقيل من صحيفة نيويورك تايمز.. لقد انضممت إلى الصحيفة بامتنان وتفاؤل قبل ثلاث سنوات. تم تعييني بهدف جلب أصوات مخالفة لن تظهر على صفحات الصحيفة.. لقد جلبت العديد من الكتاب لأول مرة منهم الوسطيون، والمحافظون وغيرهم .لقد كان سبب هذا الجهد واضحاً وهو فشل الصحيفة في توقع نتائج انتخابات عام 2016 وهو ما يعني أنها لم تكن لديها فهم راسخ للبلد الذي تغطيه".

وتابعت "اعترف دين باكيه وآخرون بنفس القدر في مناسبات مختلفة بهذا القصور الحرج، وقالوا إن الأولوية في صفحات الرأي هي المساعدة في معالجة هذا القصور المعيب".

تنمر ووصف بالنازية

وأضافت لقد أصبحت محل تنمر من قبل الزملاء، الذين يختلفون مع آرائي، لقد وصفوني بالنازية والعنصرية على مرأى ومسمع مسؤولي الصحيفة في برنامج Slack المختص بموظفي الصحيفة.

وتابعت "هناك ينشر البعض الآخر الرموز التعبيرية العنصرية بجوار اسمي. ولا يزال هناك موظفون آخرون في نيويورك تايمز يشوهونني بشكل علني ككاذبة ومتشددة على تويتر دون خوف من أن المضايقات ستقابل بالإجراءات المناسبة.. إنهم ليسوا كذلك أبداً. هناك شروط لكل هذا التمييز غير القانوني، وبيئة العمل العدائية وأنا لست خبيرًا قانونيًا لكنني أعلم أن هذا خطأ".

وتساءلت "أنا لا أفهم كيف سمحت لهذا النوع من السلوك أن يستمر داخل شركتك على مرأى ومسمع من موظفي الصحيفة بأكملهم والجمهور؟ وتابعت أنا بالتأكيد لا أستطيع التوفيق كيف وقفت أنت وقادة التايمز الآخرون عندما تمدحونني على انفراد لشجاعتي. وفي الوقت نفسه تتجاهلون الإساءة لي".