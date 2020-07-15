مرشح ترمب يفوز في ألاباما.. والرئيس: سيكون سيناتورا عظيما

فشل النائب العام السابق جيف سيشنز، أمام المرشح المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، مدرب كرة القدم السابق بجامعة أوبورن تومي رنفل، ضمن جولة الإعادة للحزب الجمهوري في ولاية ألاباما، الثلاثاء الماضي.

موضوع يهمك اجتاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رسمياً عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، وهو... ترمب مرشحاً رسمياً للحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية أميركا

وفاز درنفل على سيشنز بنسبة 63%، وسوف يكون في مواجهة مع السيناتور، دوغ جونز، من الحزب الديمقراطي في نوفمبر/تشرين الثاني.

فيما تأتي جولة الإعادة بعد شهور من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، التي حصلت في مارس/آذار الماضي.

إلى ذلك، تعد هذه الخسارة الأولى من نوعها، نقطة تحول لجيف سيشنز في حياته السياسية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في ولاية ألاباما، بما في ذلك منصب المدعي العام وعضو مجلس الشيوخ لمدة عقدين من الزمن.

يشار إلى أن الرئيس ترمب كان قد هاجم سيشنز عندما تراجع كأول مدع عام للإدارة الأميركية عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات، واستقال في عام 2018.

ألاباما تسجل أعلى نسبة تأييد لترمب!

فيما حصل ترمب على أعلى نسبة تأييد له في ولاية ألاباما، حيث أعلن 89% من الناخبين الرئيسيين المحتملين للحزب الجمهوري موافقتهم على عمل الرئيس، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة مورنينغ كونسلت لتتبع المسارات.

إلى ذلك، علق ترمب على النتائج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "عظيم.. فاز تومي درنفل بفارق كبير ضد جيف سيشنز، سيكون سيناتورا عظيما لشعب ألاباما المذهل.

وهاجم الرئس المدعي العام السابق: "إن جيف سيشنز عضو مجلس الشيوخ السابق ما هو إلا دمية ليبرالية لشومر وبيلوسي، ويمثل ألاباما بشكل سيئ. وختم قائلا إلى 3 نوفمبر ، ويقصد به موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.