واشنطن تحاسب بكين.. إنهاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ

في وقت لم تهدأ التوترات بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً على خلفية ملف هونغ كونغ، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع بلاده وأنه وقع قانوناً أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي إن "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القارية - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة".

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كما شدد على أن مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريتهم وانتُزعت حقوقهم (...) وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ".

وأعلن أنه وقع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة رداً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.

يشار إلى أن القانون الجديد يجيز فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

موجات متعددة من التظاهرات

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.

كما بهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي بهونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

إلى ذلك يعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حكماً بالسجن المؤبد.

وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية. وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".