الانتخابات التمهيدية تظهر حجم تأييد ترمب وانقسام الديمقراطيين

أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية التي جرت الثلاثاء في ولايات ألاباما وماين وتكساس، أن الفائز الأكبر هو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما كشفت عن انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي وعن صعود اليسار المتطرف بشكل أكبر مما كان متوقعاً.

وكشفت النتائج عن قوة ترمب التي لا تظهر دائماً في استطلاعات الرأي، فقد نجح العديد من المرشحين المدعومين من الرئيس الأميركي في هزيمة خصومهم واستفادوا بشكل كبير من دعمه لهم. وكان أبرز هؤلاء مدرب كرة القدم السابق في جامعة أوبورن تومي درنفل، الذي هزم السيناتور السابق والمدعي العام جيف سيشنز لينال ترشيح الحزب الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية ألاباما. وسيواجه درنفل السيناتور الديمقراطي دوغ جونز للفوز بهذا المقعد.

من جهتها، أظهرت النتائج الأولية في الحزب الديمقراطي انقساماً عميقاً، مما يعقد مسار الديمقراطيين للفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ وهزيمة ترمب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فوز المرشحين المدعومين من ترمب

في الإجمال، كانت ولاية ألاباما محطة السباق الأبرز يوم الثلاثاء، وكانت ذات أهمية خاصة لترمب. وكان الرئيس قد أجبر جيف سيشنز على التنحي عن منصبه كمدعي عام بعد أن تراجع عن الإشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكان سيشنز قد برر قراره هذا قائلاً إنه مضطر لاتخاذه لأنه كان قد شارك في الحملة الانتخابية لترمب. ولم يغفر ترمب أبداً لجيف سيشنز التنحي، واعتبره خيانة.

وفي محاولته لاستعادة مقعد مجلس الشيوخ الذي كان قد استقال منه ليصبح المدعي العام، واجه سيشنز معارضة شرسة من ترمب، الذي انتقده مراراً وتكراراً بشكل قاسٍ وأيد درنفيل بنشاط لهزيمته.

ومن الواضح أن تأييد ترمب كان له وزن كبير لدى الناخبين، حتى إنه فاق بأهميته التأييد الذي حصل عليه سيشنز من جمهوريين بارزين كالسيناتور ريتشارد شيلبي وغيره.

في سياق متصل، فاز الطبيب السابق في البيت الأبيض الدكتور روني جاكسون، الذي أيده ترمب، في الانتخابات التمهيدية على مقعد في مجلس النواب الأميركي، متفوقاً على جوش واينغارنر الذي حصل على تأييد ماك تورنبيري النائب الجمهوري المنتهية ولايته والذي لم يسع لإعادة انتخابه.

وفي نواحٍ كثيرة، يشير نجاح المرشحين المؤيدين من ترمب في ألاباما وتكساس إلى أن فرص الرئيس الحالية لإعادة انتخابه قد تكون أقوى مما تشير إليه استطلاعات الرأي.

يساريون يهزمون ديمقراطيين مدعومين

أما على الجانب الديمقراطي، مثلت الانتخابات التمهيدية التي أُجريَت، الثلاثاء، اختباراً آخر للحزب الذي يكافح من أجل حشد قاعدته وإيجاد وسيلة لتوحيد التقدميين والمعتدلين حول رسالة موحدة، بدلاً من التسبب بالمزيد من الاستقطاب الذي أضر بالحزب.

لكن من الملاحظ أنه في العديد من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقاعد بمجلسي النواب والشيوخ، التي أجريت في حزيران/يونيو الماضي، هزم منافسون يساريون خصومهم المعتدلين الممولين تمويلاً جيداً. وكذلك، ظهر الانقسام بين الفصائل اليسارية والمعتدلة في الحزب في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم الثلاثاء.

ففي جولة الإعادة التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، هزمت اليسارية التي كانت جندية في سلاح الجو جي هيغار، والتي عانت من نقص التمويل، المرشح المدعوم من الحزب رويس ويست. وعليه فإن فوز هيجار، بفارق ضئيل، سيزيد من صعوبة توحيد الحزب الديمقراطي في السباق ضد السيناتور الجمهوري جون كورنين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعلى نحو مماثل، كان هذا هو الحال في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد بمجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي. فقد انتصرت المرشحة المدعومة من الحزب إيمي ماكغراث بصعوبة على مرشح اليسار تشارلز بوكر، الذي كان لديه أقل من نصف الموارد المالية لماكجراث.

سياسات يسارية لتوحيد الديمقراطيين

ونظراً للتمرد التدريجي الواضح داخل الحزب الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد، فمن المرجح أيضاً أن يكون هناك ضغط أكبر على الحزب لتبني سياسات ذات ميول يسارية، مثل وقف تمويل الشرطة، والتي لا تحظى بشعبية بين الناخبين العاديين. وقد يكلف القيام بذلك الديمقراطيين الرئاسة ومجلس الشيوخ وحتى الأغلبية الحالية في مجلس النواب.

وفي ولاية ماين، حققت سارة جديون فوزاً كبيراً على اثنين من المنافسين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد في مجلس الشيوخ. ويكشف فوزها نقطة وحيدة مضيئة محتملة للحزب الديمقراطي في سعيه لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبدال مدير حملته الانتخابية براد بارسكال، بعضو الحزب الجمهوري المخضرم بيل ستيبين، في... في إعلان مفاجئ.. ترمب يعين مديراً جديداً لحملته الانتخابية أميركا

وبالنظر إلى أن جديون ستفوز على الأرجح بأكثر من ثلثي الأصوات الانتخابية للحزب الديمقراطي، وقد جمع صندوقها الانتخابي ما يزيد على 20 مليون دولار من التبرعات، فإن لديها فرصة لهزيمة السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، التي تخوض الانتخابات لولاية خامسة.

سباق متقارب بين ترمب وبايدن

وفي المجمل، تظهر النتائج الأولية حتى الآن صعوداً للحركة التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، ما يسبب انقساماً حاداً يصعب إصلاحه داخل الحزب.

وفي نهاية المطاف، صعود اليسار سيضع تحديات خطيرة أمام الديمقراطيين في نوفمبر/تشرين الثاني. وهذا الأمر دقيق جداً، نظراً لتوحد الجمهوريين ولنجاح تأييد ترمب في هزيمة خصومه. ويشير هذا الأمر إلى أن السباق الرئاسي بين ترمب وجو بايدن متقارب أكثر مما تظهره استطلاعات الرأي.

من الواضح أن الحزب الديمقراطي لن ينجح في نوفمبر/تشرين الثاني سوى إن تمكن من توحيد التقدميين والمعتدلين حول أجندة شاملة تروق للمستقلين وحتى الجمهوريين المعتدلين. بيد أن النتائج الأولية التي تم إعلانها، الثلاثاء، كشفت أن قدرة الحزب على القيام بذلك قبل نوفمبر/تشرين الثاني ليست مؤكدة.