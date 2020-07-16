مذيع CNN يهاجم حاكم ولاية نيويورك.. ماذا عن 32 ألف قتيل؟

وجه جاك تابر مذيع الـ"سي إن إن" CNN على برنامج "The Lead" انتقادات حادة على ملصق لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الذي يتحدث فيه عن نجاحه خلال "111 يومًا من الجحيم" في نيويورك خلال ذروة حالات الإصابة بالفيروس التاجي. وتضمن الملصق عدة نكات شخصية عن عائلة كومو.

وقال تابر: "يبدو أن حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو في جولة انتصار يهنئ الولاية ونفسه لهزيمة الفيروس. حتى إنه يبيع هذا الملصق، الذي يظهر أن ولايته تتسلق الجبل من خلال تسطيح المنحنى خلال 111 يومًا من الجحيم، كما يقول".

وتابع: "يتضمن الملصق مراجع بناته وأصدقائهم ونكاتا داخلية صغيرة. ومع ذلك لا توجد رسوم توضيحية لأكثر من 32 ألفا من سكان نيويورك الذين ماتوا جراء الفيروس، وهو أعلى عدد من الوفيات على الإطلاق في أي ولاية. ولا يقدم الملصق نقدا لتجاهل الحاكم كومو التحذيرات، ولا يظهر الدراسة التي تنص على أنه كان يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح لو كان هو وعمدة المدينة دي بلاسيو تصرفوا في وقت أقرب. ولا توجد ملاحظة على الملصق تظهر أمره بأن تستقبل دور التمريض (كبار السن والعجزة) جميع المرضى المصابين".

وكان كومو قد قال في مقطع: "ما مررنا به وما فعلناه تاريخي لأننا قمنا بترويض الوحش. لقد سطحنا منحنى المرض وقمنا بصعود هضبة ذلك الجبل ثم نزلنا إلى الجانب الآخر وسوف يتحدثون عما فعلناه لعقود قادمة".

لكن تابر رد عليه بالقول: "انظر، أعرف أن الكثير من سكان نيويورك سعداء بأن أعداد المصابين انخفضت، وكما تعلم، نأمل جميعًا أن يبقوا منخفضين لكن لنكن واضحين، هذا تحريف. الكثير من تبجح الحاكم كومو الذي يأتي في "وقت متأخر من الليل" يسيء إلى الكثير من سكان نيويورك، بالنظر إلى حقيقة أن هذا هو أعلى عدد من القتلى في أي ولاية، أكثر من 32 ألف قتيل! وتأتي بعدها ولاية نيو جيرسي مع 17 ألف قتيل. هل سيتحدث الناس عما فعله الحاكم كومو لعقود قادمة بالطريقة التي يأملها؟".

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ورد كبير المراسلين الطبيين لشبكة "سي إن إن"، الدكتور سانجاي غوبتا على كومو قائلا: "أنا متفاجئ قليلاً بهذا الملصق لأنني أعتقد إذا كان هناك أي شيء علمنا إياه هذا الفيروس هو أننا بحاجة إلى قدر كبير من التواضع. هذا الفيروس يفاجئنا مرارا وتكرارا، لا يوجد مكان في البلد ليس ضعيفًا. وأعتقد أننا يجب أن نكون قد تعلمنا - أعتقد أننا تعلمنا - أن ملصقات النصر ليست الشيء الذي يتعين علينا القيام به، ومن المحزن أن نقول هذا حتى في نيويورك".