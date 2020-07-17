كورونا.. حصيلة قياسية في أميركا و10 إصابات في الصين

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الجمعة، فيما سجلت الصين 10 إصابات جديدة بالفيروس في البر الرئيسي.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 138,201 شخص من أصل 3,560,364 مصاباً.

ومنذ نهاية يونيو، تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وسجّلت حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة الأربعاء، وقد بلغت 67,632 إصابة.

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وسجلت 30 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين زيادات قياسية في عدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر. وتزداد حالات العدوى في كل الولايات تقريبا استنادا لتحليل أجرته "رويترز" للحالات في الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالأسبوعين السابقين.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأميركيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

يأتي ذلك فيما ذكرت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، أنها سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 16 يوليو ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.

وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة، إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

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ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83,622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6406 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و668 وفاة ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 324041 والوفيات إلى 37,574.

وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المسجلة.