كيفين مكارثي: فوز انتخابي كبير وإلا سنواجه جحيم الديمقراطيين

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، من ولاية كاليفورنيا، يوم الخميس، للمذيع شان باتريك هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، إنه من المهم بالنسبة للجمهوريين أن يفوزوا فوزا كبيرا في الانتخابات، لأنه بخلاف ذلك، على حد تعبيره، "لا أعرف ما إذا كانت لدينا فرصة على الإطلاق للفوز بها مرة أخرى".

وأضاف مكارثي: "الديمقراطيون سيغيرون قواعد اللعبة وكيفية التصويت، وكما تعلمون في كاليفورنيا، يسمحون للأشخاص الذين ليسوا مواطنين حتى بالتصويت في سباقات مجالس المدارس، وقاموا أيضا بخفض سن الاقتراع هناك إلى 17 عاما. وفي كاليفورنيا أيضا يمكنك تغيير صوتك بعد 17 يومًا من الانتخابات".

وتابع: "هذه أمور يقومون بها حاليا. هذا ما سيفعلونه في جميع أنحاء البلاد، سوف يوسعون المحكمة العليا، ولن تكون هناك 50 ولاية بل 52 ولاية".

وقال مكارثي: "نريد أن نركز على إعادة بناء هذا البلد وتجديده، وهذا يعني القانون والنظام والعدالة".

وأشار مكارثي إلى أنه سيقدم تشريعاً من شأنه أن يجرد التمويل الفيدرالي من الولايات والمدن التي لا يطبق قادتها قوانين ضد تخريب الممتلكات العامة.

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وأوضح أن هدفه هو "حماية التماثيل الأميركية، لأن ما نريده هو أن نروي التاريخ كما حدث، وهذا تحدٍّ حقيقي. يجب أن يتحمل المسؤولون المحليون مهمة سيادة القانون".

واختتم: "لماذا لا يكون لديهم قدر أكبر من المراعاة لسيادة القانون بدلا من تشجيع الغوغاء على هدم التماثيل؟ إذا فعلوا ذلك، وإذا سمحوا بحدوث ذلك، فلماذا ينبغي أن تتدفق الدولارات الفيدرالية إلى تلك المدن".