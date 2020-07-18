بعد دعم نقاباتهم لترمب.. بايدن يتراجع: لا نؤيد وقف تمويل الشرطة

أكدت مديرة الاتصالات في اللجنة الوطنية الديمقراطية، شوتشيتل هينوسا، في مقابلة على "فوكس نيوز" Fox News، أن المرشح الرئاسي جو بايدن "لا يؤيد وقف تمويل الشرطة"، بعد أن أيدت مجموعة إنفاذ القانون القوية إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت المتحدثة: الكثير من الناس يكررون هذه المزاعم، إلا أن "بايدن لا يؤيد وقف تمويل الشرطة"، في مجمل ردها عندما سُئلت "ما هي حقيقة موقفه؟".

قالت هينوسا "دعوني أكن واضحة جداً في هذا الموضوع.. جو بايدن لا يؤيد وقف تمويل الشرطة. وعلى وجه التحديد، ما يقوله هو أنه يريد التأكد من أن أقسام الشرطة لديها الأدوات التي تحتاجها من أجل القيام بعملها". وأشارت هينوسا، التي اتهمت الرئيس ترمب بعدم "القيام بأي شيء لتصحيح" القضية: "إنه يريد بذل المزيد من العمل لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية وإدارات الشرطة".

وقد خرجت حملة بايدن علناً ضد حركة "إلغاء تمويل الشرطة" المتنامية، بيد أن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إنه يتعين إعادة توجيه بعض التمويل "تماما" من ميزانيات الشرطة.

وفي المقابلة نفسها، قال بايدن إنه ينبغي تقليص استخدام قوات الشرطة المحلية للمعدات العسكرية. وأضاف أن بعض المجتمعات المحلية تنظر إلى الشرطة على أنها "العدو".

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ويوم الأربعاء، حصل ترمب على تأييد الجمعية الوطنية لمنظمات الشرطة (NAPO)، التي أشادت "بدعمه الثابت والعلني للغاية" لإنفاذ القانون.

ولم تؤيد هذه الجمعية الحزب الوطني الجمهوري في انتخابات 2016، بل أيدت الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس آنذاك بايدن في انتخابات 2008 و2012.

وعندما سُئلت المتحدثة عن كيفية تأثير تأييد جمعية منظمات الشرطة لترمب على حملة بايدن، قالت هينوسا: "أعتقد أن جو بايدن شخص يتحدث مباشرة إلى الأميركيين حول كيفية الحفاظ على سلامتهم والتأكد من أننا نعيد بناء هذه الثقة".