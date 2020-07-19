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أمام برج ترمب.. امرأة تلطخ شعاراً للسود وتنادي بدعم الشرطة

المصدر: بندر الدوشي - واشنطن 
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قامت امرأة من أصول إفريقية بمحاولة إزالة شعار Black Live Matter حياة السود مهمة أمام برج ترمب في نيويورك، وهي تصرخ بأن هذه الحركة لا تكترث بحياة السود، كما طالبت بإعادة تمويل الشرطة وليس خفض تمويلها.

وحاول رجال الشرطة عبثا إيقافها لكنها رفضت وواصلت تلطيخ الشعار الذي قامت برسمه حركة الاحتجاج في المدينة برفقة عمدة المدينة الديمقراطي بيل دي بلاسيو.

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