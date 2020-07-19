أمام برج ترمب.. امرأة تلطخ شعاراً للسود وتنادي بدعم الشرطة

Black woman dumps paint on the "Black Liver Matter" mural painted in front of Trump Tower in NYC.



The woman chanted "Refund the police," while accusing bystanders of not caring about black lives.



📷 : @Doranimated pic.twitter.com/9CLBaWtIHe — Washington Examiner (@dcexaminer) July 18, 2020

قامت امرأة من أصول إفريقية بمحاولة إزالة شعار Black Live Matter حياة السود مهمة أمام برج ترمب في نيويورك، وهي تصرخ بأن هذه الحركة لا تكترث بحياة السود، كما طالبت بإعادة تمويل الشرطة وليس خفض تمويلها.

وحاول رجال الشرطة عبثا إيقافها لكنها رفضت وواصلت تلطيخ الشعار الذي قامت برسمه حركة الاحتجاج في المدينة برفقة عمدة المدينة الديمقراطي بيل دي بلاسيو.