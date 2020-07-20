منافس ترمب في حملته الانتخابية: مليون دولار لكل طفل

أقام مغني الراب كاني ويست، مساء الأحد، أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين في التنافس بالانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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وظهر المغني الشهير والصديق المقرب للرئيس الأميركي أمام حشد جماهيري، وهو يضع الرقم "2020" على رأسه، معلناً تأييده لجعل الإجهاض قانونياً مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه، مضيفا: "كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار أو رقم قريب منه"، حسبما نقل موقع "ABC news".

كما تحدث عن عدة مواضيع عائلية تتعلق بالأولاد ايضا، ودعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن، مثل عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.

ووفق قوانين ولاية ساوث كارولينا، ينبغي على من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على 10 آلاف توقيع، قبل قبوله ضمن فئة "المرشحين المستقلين".

ومن أجل جمع هذه الأصوات، دعا ويست مؤيدوه وجمهوره، بالتصويت لصالحه ليكون ضمن المرشحين عن ساوث كارولينا.

كذلك نقل الموقع، عن مصدر مطلع قوله إن حملة ويست تعمل جيدا في ولايات عديدة لجمع التوقيعات.

يشار إلى أن ويست أكد في 8 يوليو الجاري، أنه لم يعد يدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد أن كان من أبرز مناصريه، مؤكدا أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية "للفوز".

ونفى ويست أن يكون الهدف من ترشحه هو "انتزاع أصوات الأميركيين من أصول إفريقية"، وتقويض فرص جو بايدن منافس ترمب عن الحزب الديمقراطي.

وكاني ويست وهو مغنٍ أميركي شهير، ولد في أتلانتا عام 1977 ونشأ في شيكاغو بعد أن انفصل والداه. ترك الدراسة الجامعية من أجل الغناء، وعمل كمنتج، ليصدر أول ألبوم له في 2004 تبعته ألبومات حازت على المركز الأول لسبع مرات على التوالي.

في عام 2014 تزوج ويست الذي تقدر ثروته بأكثر من 100 مليون دولار من نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ويملك شركة إنتاج أغانٍ ووكالة إبداعية وخط أزياء وأحذية، وكان قد صرح في وقت سابق بأنه مدين بنحو 50 مليون دولار.