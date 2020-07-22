بعد مقابلته مع ترمب.. مذيع فوكس نيوز: على بايدن أن يخرج من القبو

قال كريس والاس، المذيع المعروف على قناة "فوكس نيوز" Fox News، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض، جو بايدن، يجب عليه أن يجلس لإجراء مقابلة ويأخذ أسئلة صعبة، بعد يوم واحد من بثّ مقابلته مع الرئيس ترمب على "فوكس نيوز صنداي".

وأضاف: "إن الحقيقة هى أن الرئيس موجود هناك. إنه هناك في تلك الحرارة الشديدة بقي معي لمدة ساعة، وأخذ كل الأسئلة".

وقال والاس في مقابلة مع بريت باير يوم الاثنين: "يمكنك أن تحب إجاباته أو لا تحبها، ولكن كان لديه إجاباته، أما جو بايدن لم يواجه هذا النوع من التدقيق، لم يواجه هذا النوع من المقابلات الصعبة".

وتابع والاس: "يجب أن تشعر في مرحلة ما أن جو بايدن سيخرج من القبو. سيتعين عليه أن يكون أكثر انكشافاً، وأن يجيب عن أسئلة صعبة مثل الأسئلة التي سألت عنها الرئيس ترمب".

وتابع: "سيكون عليه أن يفعل ذلك مع مجموعة من الناس، وبطبيعة الحال، سيكون لديه المناظرات الثلاث مع الرئيس ترمب، وأنت تعلم أن الرئيس يمكنه التعامل مع نفسه في هذه المناقشات. أعتقد أن هناك سؤالاً مفتوحاً هو: هل يستطيع جو بايدن أن يفعل الشيء نفسه؟".

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وقال بريت باير إنه طلب من بايدن إجراء مقابلة في برنامجه الخاص لكن لم يحصل على رد.

ويتصدر بايدن حالياً ترمب في مؤشر RealClearPolitics لاستطلاعات الرأي بفارق 8.6 نقطة، وهو أقل من أعلى تقدم له عند 9.8 نقطة قبل شهر واحد.

وكان المذيع الشهير والاس قد أجرى مقابلة الأحد مع ترمب، وُصِفت بأنها أصعب لقاء صحافي واجهه الرئيس الأميركي منذ توليه السلطة، وحصلت المقابلة على مستويات عالية من المشاهدات، ووصلت إلى ترند في موقع "تويتر" الأحد الماضي.