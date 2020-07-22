بومبيو: منظمة الصحة تسببت بمقتل بريطانيين بتعاملها مع كورونا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبرلمانيين بريطانيين خلال زيارته إلى لندن، إن منظمة الصحة العالمية تسببت بسقوط "قتلى بريطانيين" نتيجة طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، على ما أوردت وسائل الإعلام البريطانية، الأربعاء.

وقال بومبيو خلال لقاء خاص مع أعضاء في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية تحولت إلى هيئة "سياسية"، مدّعيا أنها تتخذ قراراتها بموجب صفقة عقدها مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع الصين التي ساعدتها بحسبه على الوصول إلى منصبه، وفق ما نقلت عنه صحيفتا تايمز وديلي تلغراف.

وتابع مؤكدا أن بريطانيين توفوا "بسبب الاتفاق المبرم".

وزار بومبيو بريطانيا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، تناول فيها الصين، كما التقى برلمانيين من حزب المحافظين خلال اجتماع خاص صباح الأربعاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ترفض "الهجمات الشخصية والمزاعم التي لا أساس لها".

ونقلت صحيفة تلغراف عن متحدث باسم المنظمة قوله الثلاثاء إن "منظمة الصحة العالمية تحض الدول على مواصلة التركيز على معالجة الوباء الذي يتسبب بوفيات مأساوية ومعاناة".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر انسحابها من منظمة الصحة العالمية التي تتهمها بالانحياز للصين.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من أن الأزمة الصحية في الولايات المتحدة "ستسوء حتما قبل أن تتحسن".

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وقال ترمب للصحافيين خلال أول مؤتمر صحافي حول الوباء يعقده في البيت الأبيض منذ نهاية نيسان/أبريل إن "بعض المناطق وضعها جيد جدا، وبعض المناطق الأخرى وضعها أسوأ".

وحض الأميركيين على وضع كمامات لمنع انتقال الفيروس الذي تسبب بمقتل أكثر من 141 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.