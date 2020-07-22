ترمب: سترون خلال فترة قصيرة طرح علاجات ولقاحات لكورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا كل يومين أو ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أنه يحمل قناعا، مؤكدا أنه سيستخدمه بكل سرور.

وتوقع الرئيس الأميركي أن تزداد الأوضاع بسبب جائحة "كوفيد 19" سوءا في الولايات المتحدة قبل أن تتحسن خلال فترة قصيرة بعد طرح علاجات ولقاحات للفيروس.

وطلب ترمب من الأمريكيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا مشيراً إلى أنه لا يمكن للشعب الأميركي أن يحاكمه فقط في مجال مكافحة كورونا.

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موضوع يهمك نشر الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، تغريدة على "تويتر" للمرة الأولى صورة له وهو يرتدي كمامة ووصف هذه الممارسة بأنها عمل... ترمب يتراجع ويغرّد بصورة مرتدياً الكمامة: عمل وطني أميركا

وشكر الرئيس ​ترمب​ العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا​، متوقعا التوصل إلى لقاح للفيروس قريبا، موضحا ان " اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وهناك 4 لقاحات تخضع لتجارب سريرية".

وأعلن انه قدم مساعدات لدول في مجال مكافحة فيروس كورونا"، مؤكدا انه تم انقاذ ملايين الاشخاص بسبب خطة الاقفال وسنبذل أقصى جهدنا لحماية المسنين. وقال: "ان معدلات الوفيات في الولايات المتحدة أقل مما هي في معظم الدول".

وقال ترمبإن بلاده حققت زيادة تقدر بنحو ٤ أضعاف في أعداد الفحوصات التي تجريها للكشف عن مصابين جدد بفيروس كورونا، مضيفًا أنهم أجرو نحو ٥٠ مليون اختبار لكورونا.

وأشار إلى أن بلاده تشهد وفرة في أجهزة التنفس الصناعي، التي قدمت بعضها للدول المتضررة من الوباء، كما تشهد وفرة في الأسرة بالمستشفيات.

وأكد أن إدارته أنقذت ملايين الأشخاص بفضل الإغلاق المبكر الذي فرضته في البلاد.

وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه للصين، بالتسبب في تفشي وباء كورونا عالميًا.