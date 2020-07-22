عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

16 إصابة بإطلاق نار على جنازة في شيكاغو

المصدر: العربية.نت، وكالات
من موقع الحادث
رابط مختصر

أصيب نحو 16 شخصاً خلال إطلاق نار على جنازة في منطقة غريشهام بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي.

وأوضح نائب مدير شرطة شيكاغو، إريك كارتر، أن سيارة سوداء اقتربت من جنازة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، وبدأ أشخاص بداخلها بإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع نحو 16 إصابة.

وبحسب كارتر، فإن بعض المسلحين ممن حضروا الجنازة ردّوا بإطلاق النار على السيارة بشكل كثيف، ما أدى إلى تدهورها، إلا أن راكبيها تمكنوا من الفرار.

ومن بين الإصابات عدة حالات حرجة للغاية. ولم توضح الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، وسط تحذيرات من أن يكون هناك دوافع انتقامية وراء الحادثة.

كلمات دالّة

#إطلاق نار, #شيكاغو, #جنازة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر