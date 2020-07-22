16 إصابة بإطلاق نار على جنازة في شيكاغو

أصيب نحو 16 شخصاً خلال إطلاق نار على جنازة في منطقة غريشهام بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي.

وأوضح نائب مدير شرطة شيكاغو، إريك كارتر، أن سيارة سوداء اقتربت من جنازة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، وبدأ أشخاص بداخلها بإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع نحو 16 إصابة.

وبحسب كارتر، فإن بعض المسلحين ممن حضروا الجنازة ردّوا بإطلاق النار على السيارة بشكل كثيف، ما أدى إلى تدهورها، إلا أن راكبيها تمكنوا من الفرار.

ومن بين الإصابات عدة حالات حرجة للغاية. ولم توضح الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، وسط تحذيرات من أن يكون هناك دوافع انتقامية وراء الحادثة.